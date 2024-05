Vor diesem Hintergrund stellte die SPD-Fraktion einen Antrag, mit der Sanierung der Anlage noch in diesem Jahr zu beginnen und die ursprünglichen Beschlüsse umzusetzen. Doch die Mehrheit des Gemeinderates lehnte dies in der Sitzung vom 14. Mai ab, was ein Stillstand in der grundsätzlichen Sanierung bedeute, so die SPD Steinen. Nachdem die Verwaltung signalisierte, auf jeden Fall die Gefahrenstellen und die Bodenmängel im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten zu beseitigen, besorgte die SPD Steinen die Netze, übernahm die Kosten und montierte sie zugleich an die Körbe. Die Aktion sei auch mit der Hoffnung verbunden, dass der Gemeinderat den gefassten Beschluss nochmals überdenkt und grünes Licht für Sanierung und Ausgestaltung der Anlage gibt.