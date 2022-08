Steinen Gewerbegebiet Steinen aus der Vogelperspektive

Später kam ein als Multifunktions-Gebäude geplanter Komplex an der Lörracher Straße hinzu, wo sich bis heute indessen lediglich eine Disco und ein Discounter etablierten. Ebenso entstand in diesem Teil des neuen Gewerbebereichs ein von der öffentlichen Hand betriebener Recyclinghof in Nachbarschaft zum bestehenden Sport-und Freizeitareal mit Tennishalle, Tennisplatz und (mittlerweile der Vergangenheit angehörender) Minigolf-Anlage.

Vor knapp zwei Jahrzehnten sollte dort eine Freizeitanlage entstehen unter einem großen, mit einer Photovoltaik-Anlage versehenen Hallendach.

Nach dem Tod des Investors übernahm die Kommune die PV-Überdachung – in Corona-Zeiten diente sie dank dem Entgegenkommen der Gemeinde dem örtlichen Musikverein und der Guggemusik als Freiluft-Proben- und Auftrittsgelände.

Neuer Daseinszweck für Photovoltaik-Anlage

Auf der anderen Seite der Bahnlinie, an der Wiesestraße und in Verlängerung der dortigen Bebauung, wurde in den 1990-er Jahren weiteres Gelände als Gewerbegebiet ausgewiesen und auch dort befinden sich Handwerksbetriebe, Dienstleister sowie ein Industriebetrieb – und ein Fachgeschäft, das als Einkaufsgelegenheit in diesem Gewerbebereich in den zurückliegenden Monaten kommunalpolitische Wellen schlug.

Bis auf wenige freie Flächen ist das Gewerbegebiet belegt; es grenzt nun an die groß angelegte Bebauung der so genannten „Alten Weberei“ an der Bahnhofsstraße. Alle Nutzer des Gewerbegebiets schätzen dessen günstige Anbindung an die Verkehrsverbindungen, sei es die Bahn oder den Straßenverkehr.