Steinen Gewerbeverein macht Steinen stark

Mit Aktionen wie Martinimarkt, Weihnachtsbeleuchtung oder Glühwein- und Geschenklemarkt hat sich der Gewerbeverein „Steinen...echt stark“ vor allem über die Wintermonate seinen festen Platz im Steinener Veranstaltungskalender gebucht.

Steinen (jab). Der Martinimarkt in seiner Mischung aus verkaufsoffenem Sonntag, Kunsthandwerkermarkt und Laternenumzug werde von den Kunden bestens angenommen, freute sich Schriftführerin Lisa Feigher bei der Generalversammlung des 37 Mitglieder zählenden Gewerbevereins am Donnerstagabend. Etwas zu schaffen machte das schlechte Wetter zu Beginn der Veranstaltung. Etliche Kunsthandwerker sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab, wodurch einige Lücken in die Festmeile gerissen wurden. Angesichts von Besucherresonanz, buntem Laternenumzug und guten Umsätzen sorgte die Veranstaltung aber trotzdem für zufriedene Gesichter bei den Veranstaltern.

Kasse

Nicht zuletzt ist die Veranstaltung auch eine gute Einnahmequelle für den Gewerbeverein selbst, wie der Bericht von Kassiererin Daniela Trefzer zeigte. Angelegt vor allem aufs gemütliche Beisammensein, hat sich auch der Glühwein- und Geschenklemarkt in seiner zweiten Auflage bereits zum beliebten Anlaufpunkt gemausert, berichtete Feigher weiter. Künftig wolle der Vorstand bei derlei Veranstaltungen die übrigen Mitglieder stärker einbinden, kündigte die Schriftführerin an. Auch eine Gewerbeschau war im Rahmen einer Kundenumfrage angeregt worden; angesichts des organisatorischen Aufwands werde eine solche Veranstaltung allerdings „frühestens 2019“ stattfinden, sagte Feigher.

Service

In Arbeit ist eine neue Homepage, die einen Überblick über Kontaktdaten und Öffnungszeiten von Einzelhändlern und Gewerbebetrieben im Ort sowie über anstehende Veranstaltungen geben soll. Als wichtigstes Stichwort habe die Umfrage den Kundenwunsch nach einheitlichen Öffnungszeiten ergeben; hier allerdings habe sich noch nichts weiter getan, räumte die Schriftführerin ein. Bürgermeister Braun regte ein Gutscheinsystem an, das die Kaufkraft im Ort halten würde.

Gewerbegebiet

Nachdem das DPD-Logistikzentrum am Ortseingang eingeweiht ist, soll sich das Gewerbegebiet mit Tankstelle, Autowerkstatt und Fastfood-Restaurant weiterentwickeln. Der Investor habe dem Gewerbeverein signalisiert, „dass er uns in das Areal einbeziehen will“, berichtete Feigher. „Ob das für uns als Einzelhändler“ aber überhaupt Sinn macht, müssen wir gut überdenken.“

Verkehr

Für erhitzte Gemüter auch in den Reihen des Gewerbevereins sorgten in Steinen Anfang des vergangenen Jahres Vorschläge für eine geänderte Verkehrsführung. Unter anderem gegen die Idee einer Fußgängerzone formierte sich Widerstand. Mittlerweile „hat sich das wieder beruhigt“, stellte Feigher zufrieden fest; die aktuellen Bemühungen laufen lediglich in Richtung einer nächtlichen Tempo 30-Zone.

Dankeschön

„Der Gewerbeverein ist eine feste Institution im Ort“, sagte Bürgermeister Gunther Braun, und befand in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich für gut, dass sich die bis dato lose Interessenvertretung vor zwei Jahren feste Vereinsstrukturen gegeben habe: „Akzeptanz und Möglichkeiten sind dadurch nochmals gestiegen.“ Die Zusammenarbeit im unkomplizierten Austausch und über die kurzen Wege klappe wunderbar, waren sich Braun und Gewerbevereinsvorsitzender Dirk Zumkeller im gegenseitigen Dank einig.

Wahlen

Einstimmig im Amt bestätigt wurden Vizevorsitzender Lutz Wolf, Schriftführerin Lisa Feigher und Beisitzerin Sabrina Canella.