Steinen Glühweinfest lockt viele Besucher

Für den passenden Rahmen hatte der TuS mit einer schönen Weihnachtsbeleuchtung gesorgt. Für die hatte ein fleißiges TuS-Team mit Friedrich Göller an der Spitze Lichterketten in der großen Linde angebracht und beleuchtete Weihnachtsbäume aufgestellt.

Beleuchtung bis Dreikönig

Die Beleuchtung soll nach Absprache mit der Gemeinde bis Dreikönig den zentralen Platz im Höllsteiner Dorfkern stimmungsvoll ausleuchten. Lichterketten fanden sich an diesem Samstag aber auch an den Bewirtungshütten und den Pavillons, dazu brannten Lagerfeuer in Metallschalen. An diesen und in den Pavillons sowie an Bistro-Tischen fanden sich schon zum Auftakt am späten Nachmittag viele Gäste ein. Der Zustrom nahm nach Einbruch der Dunkelheit deutlich zu.

Die Lichterketten und die Musik sorgten für eine heimelige Stimmung, das gastronomische Angebot, vor allem der Kinderpunsch und Glühwein fanden viel Anklang, freuten sich die Gastgeber. Gleichfalls toll kam das Angebot zum Stockbrotbacken für Kinder an Feuerschalen an. Das Fest zum Advent wird sicher weitere Ausgaben erfahren, so war man bei den Gastgebern sehr zufrieden mit der Veranstaltung, die man einmal mehr auch als Beitrag zum sozialen Leben in der Wiesentalgemeinde Steinen sieht.