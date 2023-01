Steinen. In der katholischen Kirche St. Maria in Höllstein findet am Freitag, 6. Januar, 10 Uhr, ein Familien-Wortgottesdienst mit Beteiligung der Sternsinger statt. In die evangelische Petrusgemeinde lädt Pfarrer Meißner ab 18 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst aller evangelischer Gemeinden Steinens.