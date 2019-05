Steinen Grillen, wandern, Fußball schauen

So lädt am Donnerstag, 30. Mai, der Schützenverein Endenburg in gewohnter Weise zum Vatertagshock beim Schützenhaus in Endenburg ein. Für das leibliche Wohl der Einkehrer sorgt ein umfangreiches Speise- und Getränkeangebot.

Auch die Indianer-Clique Höllstein wirtet an Christi Himmelfahrt wieder in ihrer Waldschenke am Waldspielplatz Föhribuck in Höllstein. Das Harmonika-Orchester Weitenau-Schlächtenhaus (HOWS) öffnet am Donnerstag ab 11 Uhr seine traditionelle Vatertagsschenke auf dem Schulhof in Weitenau. Die Bewirtung findet bei jedem Wetter statt, bei Regen wird auf die Gemeindehalle ausgewichen.