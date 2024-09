Steinen: Große Gitarrenkunst

Rossini ist Künstler beim Label Naxos. Seine letzte CD „Stille Nacht: Christmas Carols for Guitar“ wurde weltweit millionenfach gestreamt und verkauft. Seine Werke wurden in vielen Radio-Sendungen wie BBC Radio 3 (GB), ABC Classic (Australien) und NPR (USA) gespielt.

Gitarren-Workshops

Neben dem Gitarristen und Komponisten Claus Boesser-Ferrari und Harald Stampa konnte Rossini Hayward als Dozent zu den parallel angebotenen Gitarrenworkshops in Steinen gewonnen werden. Der Workshop in Steinen findet von Donnerstag, 3. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober statt. Dozenten sind Rossini Hayward, Claus Boesser-Ferrari und Harald Stampa. Im Kurs enthalten sind für jeden aktiven Teilnehmer zwei Lektionen Einzelunterricht, eine Lektion Kleingruppe plus Workshop und Ensemble. Kursteilnehmer haben zudem ermäßigten Eintritt in Konzerte der Reihe Akkorde. Locker zusammen musizieren, ohne Leistungsdruck, oder einfach nur gemütlich zusammen sein, das soll nicht zu kurz kommen. Am Abend finden Konzerte statt, am Sonntag Vormittag gibt es ein Teilnehmerkonzert. Anmeldungen nimmt Harald Stampa entgegen.

Das Festival

Das Gitarrenfestival am Hochrhein mit dem Titel Akkorde ist 2001 als junges Pflänzlein in der Festivallandschaft entstanden. Zuerst war das ein Zusammenschluss von fünf Veranstaltungsreihen: Den Markgräfler Gitarrentagen in Müllheim, Konzertreihen in Rheinfelden (Baden), Bad Säckingen und dem Gitarrenworkshop von Harald Stampa. Wichtiger Geburtshelfer waren die Rheinfelder Gitarrentage.