STEINEN: Großes Open-Air-Festival im Freibad

„Haiducken“ am Samstag

Die Haiducken, so heißt die Band, die am Samstag auf der Bühne steht ist ebenfalls aus Freiburg im Breisgau. Sie spielen eine bunte Mischung aus temporeich-aufheizenden oder träumerisch-sehnsuchtsvollen Klezmer- und Balkanstücken. In virtuosen solistischen Einlagen sowie ausgeklügelten und abwechslungsreichen Arrangements vereinen sich mal warme, mal dreckige Klänge der Klarinette mit den treibenden Beats von Gitarre, Akkordeon, Kontrabass und Percussion. Vor allem animiert die Musik zum Tanzen und Feiern: „Di nakht iz do tsum tanzn“ – „Die Nacht ist zum Tanzen da“.