Steinen: Grundsteuer in Steinen

Deshalb, so der Vorschlag der Verwaltung, soll der Hebesatz in der Grundsteuer B von 390 auf 270 von Hundert hinabgesetzt werden, wodurch sich der Grundsteuerertrag für die Gemeinde von gut 1,4 Millionen Euro in den Vorjahren voraussichtlich auf 1,7 Millionen Euro erhöht. Bezahlen müssen dies vor allem Eigentümer großer Grundstücke in der Kernstadt, während viele andere, beispielsweise die Besitzer von Eigentumswohnungen, von der Grundsteuerreform sogar finanziell profitieren, wie Morgenthaler anhand einiger Beispiele verdeutlichte.