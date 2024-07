Steinen: H2O wird 25 Jahre alt

Nach dem Verkauf des Werkes Wittig der Mannesmann Demag AG an die Gardner Denver 1998 stand die Produktreihe Vacudest vor dem Aus. Nach einem Jahr zähen Verhandlungen ist es drei Mitarbeitern 1999 gelungen, den Unternehmensbereich Vacudest als Management Buy Out selbstständig zu machen. Mit dabei: H2O-Geschäftsführer Matthias Fickenscher.

Zu sechst am Anfang

Aus anfänglich drei Gründer und sechs Mitstreitern in einem kleinen Unternehmenssitz in Maulburg wurde innerhalb von 25 Jahren eine starke Mannschaft von über 130 Mitarbeitern in einem knapp 5 000 Quadratmeter großen Firmengebäude an der Wiese in Steinen, die sich weltweit für die Vision einer abwasserfreien Zukunft der Industrie einsetzt.