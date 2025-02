Die Themen Betrug, Schockanrufe und der berüchtigte Enkeltrick stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu der der Verein „Gemeinsam fürs Dorf“ Hägelberg in Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung Hägelberg für Dienstag, 4. März, 18 Uhr, ins Dorfgemeinschaftshaus, Riegelmattweg 33, einlädt. Als Referentin wird Polizeihauptkommissarin Sandra Grässlin erwartet, die Informationen über die Gefahren im Alltag vermitteln wird. In ihrem Vortrag wird sie auf die verschiedenen Betrugsmaschen eingehen, die heutzutage vor allem über Telefon, WhatsApp oder E-Mail verbreitet werden. Die Präventionsveranstaltung ist Teil einer Initiative der Polizei Baden-Württemberg, die darauf abzielt, das Bewusstsein für Betrugsversuche zu schärfen und die Bevölkerung zu informieren. Der Eintritt ist frei. Für weitere Informationen steht der Verein „Gemeinsam fürs Dorf“ Hägelberg per E-Mail an gfd-haegelberg@online.de zur Verfügung.