Steinen-Hägelberg: „Energie aus Bürgerhand“: Wärme wird in Hägelberg teurer

Der Jahresabschluss 2023

Die Genossenschaftsversammlung entschied auch, eine Dividende von zwei Prozent auf das Geschäftsguthaben vom 31. Dezember 2023 an die Genossen auszuschütten.

Aufsichtsrat Holger Meier stellte das Prüfungsergebnis des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands vor. Darin heißt es: „Die Genossenschaft hat im Geschäftsjahr 2023 Erträge durch Wärmelieferungen in Höhe von 348 000 Euro erwirtschaftet. Daneben wurde aus der Einspeisung des von der PV-Anlage erzeugten Stroms ein Ertrag von 4000 Euro generiert.“

Die Generalversammlung stellte anschließend den Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsumme von rund 2,86 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 104844 Euro (2023 war es 73 000 Euro) fest. Sie genehmigte auch die Verwendung des Jahresergebnisses 2023. Jeweils 30 000 Euro fließen in die gesetzliche Rücklage und in andere Ergebnisrücklagen. Die Dividendenausschüttung beträgt 4950 Euro.

Der Ausblick

Braun blickte dann noch auf zukünftige Projekte voraus. Zu ihnen zählt die neue Halle, in der in ein paar Jahren neue Anlagentechnik zur Wärmeerzeugung aufgebaut werden solle. Welche Technik das sein werde sei noch offen. Dort sollen zunächst die Aschesäcke, Anlagenteile und Gerätschaften gelagert werden.