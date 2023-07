Steinen-Hägelberg Fröschle, Define und Haie turnen um die Wette

Die Übungsleiter der Kinderturngruppen „Fröschle I und II“ (drei bis fünf Jahre), „Delfine“ (sechs bis acht Jahre) und „Haie“ (neun bis elf Jahre) sowie einige Jungs aus der Fußball-Gruppe hatten in der Halle gemäß der Vorgabe der „Deutschen Turnerjugend“ alles vorbereitet. Das Angebot umfasste Übungen, die zum einen die Vielfalt des Kinderturnens widerspiegelten, zum anderen dessen Zielrichtung deutlich machten, nämlich die Schulung koordinativer und konditioneller Fähigkeiten. „Sechs solche Übungen wurden ausgewählt“, erklärte Übungsleiterin Melanie Brase.

Und so wurde in der Halle geklettert oder aber an den Ringen ein Ball mit den Füßen transportiert und in ein kleines Tor bugsiert. Dabei feuerten sich die Kinder gegenseitig an oder nahmen einen Mitturner tröstend in den Arm, wenn es mal nicht so gut klappte mit der jeweiligen Übung.