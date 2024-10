Steinen-Hägelberg: Hägelberger Abteilungswehr probt den Ernstfall

Florian Trinler, Abteilungskommandant der Hägelberger Feuerwehr, erklärte den Zuschauern den Ablauf der Übung. Zuerst wird über Funk alarmiert, dann auch über die Alarmsirene. Anschließend wird auch das DRK informiert, weil man noch nicht wisse, ob sich Personen im Haus aufhalten und damit für den Notfall gleich Rettungskräfte vor Ort sind. Je nach dem werde auch die Polizei gerufen, falls man Straßen absperren muss oder zu viele Schaulustige im Weg rumstehen.

Die Schaulustigen an diesem Tag waren allerdings nur interessiert daran, wie eine Feuerwehrübung abläuft und standen in gehörigem Abstand zur Brandstelle. Dann ertönte auch schon die Alarmsirene, und nach einer Minute fuhr der Löschzug mit Blaulicht vor. In Windeseile wurden die Löschschläuche entrollt und einer davon an nächsten Hydranten angeschlossen.