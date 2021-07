Steinen Hägelberg istohne Wasser

Von Harald Pflüger

Steinen/Maulburg. Der Dauerregen der vergangenen Tage hat in Steinen und Maulburg Spuren hinterlassen. In Maulburg schwoll nicht nur der Pegel der Wiese an. Am Scheinberg geriet diese Woche Erdreich in Bewegung und rutschte in die Wiese. Ansonsten sind Bürgermeister Jürgen Multner keine Vorfälle im Zusammenhang mit dem Dauerregen bekannt.