Steinen-Hägelberg: Räte lehne Bauantrage ab

In Hägelberg sind dies häufig Bauanträge, und zwei davon sorgten auch dieses Mal erneut Kontroversen. Zum wiederholten Male wurde den Ortschaftsräten der Antrag für einen Neubau mit Carport in zweiter Reihe im Zirkel vorgelegt, diesmal ohne Änderungen an der Planung, sondern nur mit einem Hinweis vom Landratsamt, in dem um Einvernehmen gebeten wurde.

Neubau mit Carport

Die Ortschaftsräte sahen das ganz anders. Die Abweichungen vom Bebauungsplan seien so massiv, dass man dem Bauantrag auch weiterhin so nicht zustimmen könne. Damit schloss man sich der Empfehlung der Verwaltung an. Mit dem Bewusstsein, dass das Landratsamt das letzte Wort in dieser Angelegenheit haben wird. „Wir müssen in Zukunft härter durchgreifen“, betonte Ortsvorsteherin Gabriele Kaiser-Bühler. Wenn das Votum des Ortschafts- und Gemeinderates kein Gewicht habe, bräuchten die Volksvertreter nicht zusammensetzen.