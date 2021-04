Steinen Halle statt offenem Reitplatz

Ein Endenburger darf das Erd- und Obergeschoss seiner Scheune zu Wohnraum umbauen. Landwirtschaft betreibt der Bürger nicht mehr; das Untergeschoss dient ihm als Lagerfläche für forstwirtschaftliche Zwecke. An der Ostseite des Gebäudes entsteht ein Balkon, an der Westseite eine Doppelgarage, die den zusätzlichen Stellplatzbedarf abdeckt. Der Umbau passt sich an den baulichen Bestand an und fügt sich in die Umgebung ein.

Ein Bürger aus Hofen will seine westlich an sein Wohnhaus gelegene Scheune abreißen. Er will einen zweigeschossigen unterkellerten Anbau mit einem Satteldach und einer Traufhöhe von fünf Meter errichten. Im Untergeschoss parken die Fahrzeuge und befindet sich der Heizraum.