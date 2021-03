Steinen Harte, aber schöne Kindheit gehabt

Geboren wurde Giuseppe Cricca am 18. März 1931 als Sohn einer Bauern- und Winzerfamilie in Castelpagano. Dort wuchs er auf, ging zur Schule, ehe er in der Landwirtschaft der Familie gefordert war. 19 Köpfe zählte die Großfamilie, erinnert sich Guiseppe Cricca an seine Kindheit. Eine harte Kindheit sei es gewesen, aber dank der Familie auch eine schöne, erzählt der Jubilar. Nach der Militärzeit erfuhr Giuseppe Cricca von einem Verwandten von besseren Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten im Ausland. So kam der Jubilar 1956 nach Frankreich, wo er als Knecht in einem großen landwirtschaftlichen Betrieb arbeitete. Dazwischen ging es zurück nach Castelpagano, wo er Maria Cristina, ein Mädchen aus dem Dorf, kennen und lieben lernte.

Nach acht Jahren in Frankreich folgte Guiseppe Cricca seinem jüngeren Bruder Mario 1964 nach Höllstein und arbeitete bis zu seiner Pensionierung bei Merian und Lauffenmühle. Seine Frau, die er 1966 heiratete, erhielt ebenfalls einen Arbeitsvertrag. Und auch eine Wohnung bekam die junge Familie in den so genannten „Kosthäusern“ in der Lörracher Straße gestellt. Später zog die Familie in ein Haus in der Friedrichstraße und 1998 konnte ein Eigenheim in der Schillerstraße bezogen werden. Da waren die Criccas längst Eltern und Großeltern.