Steinen Hausstrecke von Basel nach Frankfurt

Geboren wurde der Jubilar 1940 als eines von drei Kindern einer Bauersfamilie in Schweighausen bei Lahr in der Ortenau, wo er auch zur Schule ging und dann zuerst als Verkaufsfahrer eines Lebensmittelhändlers und in der elterlichen Landwirtschaft arbeitete. Später machte er eine Ausbildung und arbeitete als Stahlbauer bei einem Industriebetrieb in Weinheim in Nordbaden.

Die Firma stellte auch Teile für die Deutsche Bundesbahn her, und so fand der Jubilar eine neue berufliche Leidenschaft: die Bahn. Er machte eine Lokführer-Lehre und kam 1965 ins Bahnbetriebswerk in Haltingen.