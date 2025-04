Steinen: Heinz Sänger wird 90

Er bekam den Bürgerteller

Sänger feiert heute seinen 90. Geburtstag. Am 11. April 1935 wurde er in Lörrach geboren und wuchs in Hägelberg zusammen mit einem Bruder auf. Am 26. Mai 1962 heiratete er Karin, mit der er in Brombach wohnte, bis zum Bau des Eigenheims in der Kappelgaß 8 in Hägelberg. Zwar merkt man ihm auf den ersten Blick keine Schwäche an, doch im Jahr nach seinem 85. Geburtstag erlitt er einen Schlaganfall, an dem er immer noch knabbert. Bis dahin lebte er ohne Tabletten, dann fing es an. Er deutet auf seine Wochen-Tablettenbox. Er, der sich nie vorstellen konnte, nicht mehr ins Turnen zu gehen oder Ski zu fahren, muss jetzt kürzertreten. Gymnastik macht er zuhause, um die Gleichgewichtsstörungen zu korrigieren.

2020 zog er sich nach 69 Jahren Vereinsarbeit aus den Vorstandsämtern des Turnvereins Hägelberg zurück. Hier ist er Ehrenmitglied, ebenso beim inzwischen aufgelösten Gesangverein, bei dem er Passivmitglied war. 2002 wurde ihm der Bürgerteller der Gemeinde Steinen verliehen. Und beim Neujahrsempfang dieses Jahr war er stolz, dass man ihn bat, als Zeitzeuge der Eingemeindung vor 50 Jahren zur damaligen Situation in Hägelberg zu berichten.