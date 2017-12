Steinen Heiße Schokolade für 400 Kinder

Im 25. Jahr gibt es in der katholischen Kirchengemeinde Sankt Bernhard einen Kreis, der Entwicklungshilfe-Projekte in Peru unterstützt.

Maulburg (os). Seit 24 Jahren schon geschehe dies auch mit dem Erlös eines Adventsbasars, erzählte der Sprecher des Peru-Kreises, Wolfgang Deschler, am Samstag auf dem Platz vor der Kirche Sankt Paul.

„Die Gemeindemitglieder haben wieder kräftig gebastelt, gebacken, gehäkelt und gestrickt“, freute sich Deschler über das vielfältige Angebot an Kränzen, Gestecken und Advents- und Weihnachtsschmuck, selbst hergestelltem Weihnachtsgebäck und Marmeladen sowie Handarbeiten. Zudem gab es Erzeugnisse aus Peru zu erstehen.

Auch die Jugend der Pfarrgemeinde war fleißig. In ihrem Pavillon gab es Waffeln, Kaffee, Kinderpunsch und Glühwein Der gesamte Erlös floss in die Spendenaktion für Peru.

„Mit dem Erlös des Basars können wir den Kindern in Huancayo und der dortigen katholischen Kirchengemeinde San Jose de Pichus sowie in Mollendo eine Freude bereiten“, so Wolfgang Deschler. In Mollendo wirke Padre Juan Ramirez, der Gründer der Partnerschaft. Ihm könne der Peru-Kreis die finanziellen Mittel für 400 Portionen heißer Schokolade sowie für Weihnachtsgeschenke an weitere 300 Kinder überweisen. Heiße Schokolade sei in Peru ein traditionelles Weihnachtsgetränk, das in den wirtschaftlich schwachen Regionen einen echten Luxus darstelle.

Wolfgang Deschler wies auch darauf hin, dass der Kreis mittlerweile schon rund 50 000 Euro an Spenden für Kinder und Jugendliche in Huancayo und Mollendo erwirtschaftet und damit die Ziel der Partnerschaft mit Leben erfüllt habe.

Eine kleine Foto-Ausstellung von der Weihnachtsaktion im vergangenen Jahr und vom Besuch einer Pfarrei-Delegation in Peru in der Maulburger Kirche gewährte einen kleinen Einblick in die Partnerschaft.

Pfarrer Michael Latzel und Johannes und Theresa Schenk waren im Sommer in Huancayo, trafen dort h mit Erzbischof Barreto zusammen und haben schon einen Gegenbesuch im Somme2018 vereinbart. „Wir erwarten drei Gäste aus Peru, wenn wir 25 Jahre Partnerschaft zwischen unserer Gemeinde und der von San Jose de Pichus feiern“, so Wolfgang Deschler.