Steinen Heiße Sounds am kühlen Wasser

Runde zweieinhalb Stunden spielten die Brass-Musiker ein breites Repertoire vom klassischen Big Band Sound mit Standards von Glenn Miller und Count Basie bis hin zu modernen Stücken, etwa Coverversionen von Phil Collins, Stevie Wonder, Tom Jones oder Micheal Bublé.

Am Samstag wurde der Freiburger Blues- und Boogie-Woogie-Pianist Thomas Scheytt seinem Ruf als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten mehr als gerecht. Der Tastenmagier begeisterte das bald mitgehende und gegen Ende des zweistündigen Konzerts auch auf dem Grün der Liegewiese ausgelassen Boogie -tanzende Publikum mit Klassikern wie dem „Suitecase Blues“, dem „Boogie Woogie Song“, aber auch mit vielen Eigenkompositionen, die immer auch Bezug auf persönliche Erlebnisse und das persönliche Umfeld des Klaviervirtousen in Südbaden nehmen.

Tastenmagier verzauberte die Zuhörer

Etwa der „Flower Street Song“ – Scheytt wohnt in der Freiburger Blumenstraße – , der „Hellvalley-Blues“ – das Höllental vor Freiburgs Toren – oder der „50-Dollar-Boogie“.

So habe er vor gut 30 Jahren seinen ersten eigenen Song genannt, weil ihm nach dessen Vortrag in einem Schweizer Hotel ein begeisterter US-Amerikanischer Zuhörer einen 50-Dollar-Schein zusteckt habe, erläuterte er. Nicht nur Anekdoten wie diese ließ Scheytt in seine Song-Intros einfließen, sondern auch Infos zur Geschichte seines geliebten Genres.

Dass dieses ein sehr breites ist, wurde bei Songs von Randy Newman oder Ray Charles in Instrumental-Version genauso deutlich wie im Gospel „Put your hand in the hand“, bei dem das Auditorium im Zugabeblock den Gesangs-Part übernahm.