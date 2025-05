Steinen: Helmut Kolibaba geht nach 36 Jahren in Rente

Spieledorf wird vorbereitet

Am Wochenende versammeln sich die Spieledorf-Mitarbeiter im Bahnhof in Hasel, um das 34. Spieledorf in Schlächtenhaus (28. Juli bis 14. August) vorzubereiten. Am 10. Mai hat bereits ein Erste Hilfe-Kurs für die Ehrenamtler stattgefunden. Karin Seifert, Mitarbeiterin im Jugendzentrum, lieferte Zahlen zum Spieledorf. Bei 33 Spieledörfern hätten insgesamt mehr als 6000 Kinder teilgenommen. Sie wurden von insgesamt 600 ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut, die sich im Schnitt fünf bis zehn Jahre engagieren. Und auch das hat Seifert ermittelt: „Die Ehrenamtler laufen im Schnitt 18 000 Schritte pro Tag und 350 000 pro Spieledorf.“ Insgesamt wurden 6000 Quadratmeter Bretter verbaut. Gezeigt wurde auch ein Videofilm über das Spieledorf.