Steinen: Herzige Hasen

Kuschlig eng war es am Sonntag in der gemütlichen Gaststube im Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins C 275 Steinen-Höllstein am Sonntag. Die schmackhafte Metzgete zog zahlreiche Gäste auch aus der Umgebung an. Am Vortag wurden 66 Hasen aus neun Rassen und Farbenschlägen von Preisrichter Hans-Peter Löffler aus Zell gekürt.