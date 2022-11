Steinen Hiob-Musical in modernem Kontext

Zum Inhalt: Hiob fand sich eines Tages obdachlos, entmutigt und allein an einer Bushaltestelle zurück. Er, der clevere Hotelbesitzer, hatte seine Existenz verloren. Verlassen von Freunden und einer frisch angetrauten Ehefrau. Drei Freunde wollten ihm noch beistehen, doch am Ende meinten sie, vielleicht habe Gott Hiob bestraft. Lediglich Butler James (Jakob Kögel) heiterte ab und zu Hiob auf. Hiob kamen große Zweifel an Gott, der ein solches Schicksal zuließ. Er habe nichts verbrochen, dessen war er sich sicher. „Warum nur, warum?“ lautete die große Frage, musikalisch verstärkt von Chor und Live-Band. Hiob schrie seinen Schmerz heraus, in der Hoffnung, dass Gott ihm eine Antwort gibt. Bettelarm und krank saß er auf der Bank und haderte mit dem Schicksal. Sein Vertrauen auf Gott wurde auf eine harte Probe gestellt.

Doch dann erschien Hiob die Stimme Gottes, die laut aus dem Hintergrund zu ihm redete – inszeniert mit beeindruckender Kulisse und sich bewegenden Projektionsflächen. Hiob teilte seine Begegnung James mit, der ihn ermutigte, wieder auf die Beine zu kommen. Das lang erhoffte Glück ließ nicht lange auf sich warten. In einem Brief teilte eine Versicherung mit, den kompletten Schaden für das zerstörte Hotel zu übernehmen. Nach einem Jahr wurde das Hotel wiedereröffnet. Das „Ja zu Gott“ wurde vom Chor besungen, auch Hiobs Freunde und seine Frau kehrten zurück.

Das Publikum zeigte sich begeistert und ließ die Darsteller erst nach einigen Zugaben von der Bühne. „Ihr seid die ersten, die es live sehen“ sagte die sichtlich erfreute Dirigentin Rubina Bruck. Die jungen Darsteller haben noch drei weitere Auftritte in Südbaden. Im kommenden Jahr soll das Musical an mehreren Orten in ganz Deutschland aufgeführt werden.

Nur wenig Zeit für gemeinsame Proben

Wie Simon Leimbeck vom Adonia-Team (Verein) danach im Pressegespräch sagte, haben die Zwölf- bis 19-jährigen Darsteller nur wenig Zeit zur gemeinsamen Probe unter Betreuung eines geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiter-Teams, um das Stück einzuüben. Man traf sich nur wenige Tage vor dem Auftritt. Bei der Live-Band (14- bis 16-Jährige) übte jeder zuvor zwei Monate allein anhand von Noten und einem vorproduzierten Album. Das gleiche Prinzip galt auch für die Sprechtexte und den Chor. Nur „Hiob“ und „James“ kannten ihre Rolle.

Die Freude über das gute Gelingen war den jungen Leuten anzumerken.