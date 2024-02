Steinen: Hip-Hop-Klänge in der Wiesentalhalle

Identifikation zur Szene

Am Line Up konnte es eigentlich nicht liegen, hatten die beiden Veranstalter, Rami Kassem aus Lörrach und Monther Madkour aus Basel doch keine Mühen gescheut und 29 Künstler aus Deutschland, der Schweiz und sogar London gebucht. „Es gibt mehrere Gründe dafür, dass nicht so viele Besucher wie erwartet gekommen sind“, versuchte Rami Kassem zu erklären, „zum einen ist der Termin wahrscheinlich nicht so gut gewählt. Die ganzen Fasnachtsveranstaltungen sind sicher eine Konkurrenz. Es kann aber auch sein, dass es für die Leute keinen Orientierungspunkt bei unserer Veranstaltung gibt, weil es diese Art von Veranstaltung hier noch nie gab und es vielleicht für den Anfang auch etwas zu viel an Angebot ist. Es gibt aber sicher auch noch andere Gründe, da müssen wir uns nochmal hinterfragen und in uns gehen.“ Kassem stammt ursprünglich aus Lörrach, wohnt aber jetzt in Basel. Als er sein Modelabel „Shortlife - Do it today!“ gründete, überlegte er sich, wie er sich am Markt am besten positionieren könnte. Natürlich passt zu seinen Modekollektionen, die im Streetwear - Bereich angesiedelt sind, die ganze Hip-Hop-Kultur, Graffity - und Breakdanceszene wie die Faust aufs Auge. Selbst früher ein Breakdancer, kann sich Kassem auch sehr gut mit der ganzen Szene identifizieren und um Brand und Musik zu verbinden, ist eine Veranstaltung, die beides zusammenbringen kann, natürlich ideal.

Verbindung aufbauen

Daraus entstand dann auch die Idee, ein Hip-Hop-Festival gemeinsam mit seinem Partner Monther Madkour, alias Dysto, zu organisieren. Dieser ist selbst Künstler und Rapper, wohnt in Basel und unterstützte Rami Kassem bei der Organisation des Festivals. „Netzwerke sind alles, ohne Netzwerk kann man eine solche Veranstaltung nicht auf die Beine stellen,“ erklärt Kassem, „man muss die Protagonisten der Szene kennen und eine Verbindung aufbauen“.