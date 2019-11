Steinen Historie packend wiedergegeben

Der in Hägelberg wohnhafte Autor stammt aus der Nähe der Loreley und hat in seiner Jugend eine große Affinität zu Hildegard von Bingen entwickelt. Bereits seine Mutter besuchte die Hildegardisschule in Bingen und brachte in die Familie das eine oder andere Speiserezept ein, das bereits die Klosterfrau Hildegard kannte. Seine geistige Nähe zur Visionärin Hildegard von Bingen findet sich auch in einem Spruch, der in seinem Ehering eingraviert ist. Um welchen es sich handelt, hatte er dem Publikum jedoch nicht verraten.