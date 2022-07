Steinen Höhen und Tiefen durchlebt

Der Vorsitzende des Bezirks Oberrhein/Breisgau im Badischen Tennisverband, Edgar Faller, würdigte den TC als „kreative, engagierte Gemeinschaft“ und ehrte Jürgen Fremd für dessen langjährige Funktionärstätigkeit mit der silbernen Ehrennadel des Badischen Tennisverbandes.

Vorstandssprecher Jürgen Fremd geehrt

In seiner Laudatio erwähnte Faller, dass Fremd in seiner Heimat Schiltach schon in jungen Jahren als Sportwart engagiert war. Vor 30 Jahren wurde er Mitglied im TC Steinen und in dessen Herren-Mannschaft Mannschaftsführer. Anschließend durchlief er alle Altersklassen bis zu den Herren 65, für die er in der Bezirksliga aufschlägt. Seit 2007 als Sportwart im TCS engagiert, wurde er 2013 in den geschäftsführenden Vorstand gewählt und ist seit fünf Jahren Sprecher des dreiköpfigen Vorstandsteams. Dieses bildet er gemeinsam mit Beate Borsenski und Wolfgang Neumann.

Beim Jubiläums-Festabend bezeichnete auch Bürgermeister Gunther Braun in seiner Ansprache den TC als einen „dank vieler engagierter Mitglieder und in Eigenleistung geschaffener Anlage etablierten Club“ und würdigte, wie seine Vorredner, die Bedeutung der Jugendarbeit im TCS. Der Bezirksvorsitzende überreichte dann noch die Verbandsurkunde für den 50er-Jubilar TC Steinen sowie die gesonderte Ehrung für dessen Jugendarbeit und insbesondere den Wiesental-Juniorencup. Dieser fand ebenfalls am Wochenende statt und brachte mit 40 Jugendlichen guten Tennissport unter Leitung von Gregor Kersten.