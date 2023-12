Steinen-Höllschlucht Wanderung: Tipp: Wanderung durch die Höllschlucht

Staatlicher Bannwald

Auf einer Informationskarte ist zu lesen, dass die Höllschlucht ein Fauna-Flora-Habitatschutzgebiet ist. Die Höllschlucht befindet sich auf Staatsgebiet und ist Bannwald.

Über dem Bach und am Hang liegen immer wieder abgestorbene Eschen, zum Teil sind sie umgefallen oder zum Teil vorsorglich gefällt worden. Diese Baumart ist von einem Pilz befallen und Teil eines Totholzkonzepts, welches als Lebensraum für Insekten, Pilze und als Brutstätte für Vögel dient. So wurden unter anderem in der Schlucht sechs Spechtarten nachgewiesen: der Bunt-, Grau-, Grün-, Schwarz-, der seltene Mittelspecht sowie der Wendehals.

Wasserbecken laden im Sommer zu einer Erfrischung ein. Foto: Kathryn Babeck

Ein Ort für den Mittelspecht

Mit seinem roten, rundlich wirkenden Kopf ist der Mittelspecht zwar auffällig, aber da er nicht besonders stimmfreudig ist, schwer zu entdecken. Auch sind hier sechs Meisenarten und der Hirschkäfer zu Hause.

Grillplatz bei Hollhütte

Beim Anstieg läuft man immer wieder an kleinen Wasserfällen vorbei. Blickt man zurück, sieht man, wie sich das Wasser silbern ins Tal schlängelt. Zuweilen gibt es breite Wasserbecken, im Sommer ein idealer Platz, um sich zu erfrischen. Nach rund eineinhalb Kilometern erreicht man die Hollhütte mit Grillstelle. Sie wurde 1974 erbaut und erinnert an ein Hexenhäuschen, das sich in die Landschaft einfügt. Über eine kleine Brücke läuft man über den Höllbach direkt auf sie zu. An einer Feuerstelle kann man Mitgebrachtes grillen. Wer weiter will, kann bis zum Höhendorf Endenburg aufsteigen. Von dort blickt man direkt vom Juragebirge zu den Schweizer Alpen. Gerade in der Zeit zwischen den Jahren zeigt sich der Himmel zuweilen in beeindruckenden Farben. Wer weiter als diese knappe Stunde wandern will, nimmt den dann doch etwas weiteren Weg über Kirchhausen hinab zum Vogelpark Steinen.

Streckeninformationen gibt es unter: https://www.schwarzwald-tourismus.info/touren/einmal-durch-die-hoell-schlucht-ce48cf76f7