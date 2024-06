Gesichter

Silvia Cipra-Krey präsentiert Gesichter mit Bollenhut. Ihre Werke wachsen mit dem Malen. Sie beginnt mit dem Hintergrund und plötzlich erscheint ein Motiv. Da könne schon mal der Bollen- mit einem Wanderhut vertauscht werden, sagt sie.

Parallelwelten

Sylviane Kramer mit Künstlernamen „DADA“ ist in Paris und lebt seit zehn Jahren in Steinen. Sie beschäftigt sich in ihrer Kunst mit außerirdischen Lebensformen, Parallelwelten und halbmenschlichen Kreaturen. In der Ausstellung zeigt sie unter anderem einen vierdimensionalen Hyperwürfel, einem „Tesserakt mit Fibonacci-Folge“. Die Bilder können bis Ende Juli 2024 in der Gärtnerei Bickel besichtigt werden.