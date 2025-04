Die Kirchengemeinde Mittleres Wiesental erinnert in entsprechend gestalteten Gottesdiensten an das Wirken von Papst Franziskus. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche verstarb am Ostermontag, 21. April, im Alter von 88 Jahren. Die Gottesdienste finden am Donnerstag, 24. April, 16 Uhr, im Haus an der Wiese, Bündtenfeldstraße 12, in Hausen, am Freitag, 25. April, 18.30 Uhr, in der Kirche St. Maria, Gerberstraße 5, in Schopfheim-Fahrnau und am Samstag, 26. April, 18.30 Uhr, in der Kirche St. Maria, Bernhardstraße 10, in Höllstein, statt.