Mit dem Fahrrad war am Freitag gegen 15.30 Uhr, ein 63 Jahre alter Mann auf der Neue Straße in Höllstein unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Dabei soll er von einem Fahrzeug von hinten angehupt, im Anschluss knapp überholt und ausgebremst worden sein. Ohne Ausweichmanöver wäre es laut Angaben des 63-jährigen zu einer Kollision mit dem Fahrzeug gekommen. Im weiteren Verlauf wurde der Radfahrer von dem Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert, in dem er sein Fahrzeug auf der Fahrbahn quer stellte. Das Polizeirevier Schopfheim sucht unter Tel. 07622/666980 Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.