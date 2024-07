Steinen-Höllstein: Justus John absolviert Bäckerlehre

Seit drei Jahren arbeitet Justus John bei der Bäckerei Seeger in Höllstein. „Mega-Spaß“ mache ihm die Arbeit. Er wolle dort bleiben, sagt der 20-Jährige. Er wisse, dass er dort gut aufgehoben ist, fügt er hinzu. In Kürze schließt er seine Ausbildung ab. Der Bäckergeselle ist in Wieslet geboren. Als Kleinkind hatte er Schwierigkeiten sprechen zu lernen, deshalb kam er in die Helen-Keller-Schule, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum in Maulburg. Aufgrund seiner Fähigkeiten schickten ihn Lehrer auf die Gemeinschaftschule in Schopfheim und danach in die Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) in Lörrach-Haagen. Einen Schulabschluss hat John jedoch nicht.