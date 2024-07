Steinen-Höllstein: Lernen, ein guter Mensch zu sein

Vom Textil zu Karate

Sein Diplom in Karate hat er in Frankfurt absolviert. Derzeit schreibt er an seiner Doktorarbeit in Sportwissenschaften. Er hat das Konzept der „Fudomotion“ entwickelt, erzählt er. Der Schwerpunkt liegt dabei bei dem Erhalt der Gesundheit. Es richte sich an alle über 60 Jahre, sagt König. Es beuge Verletzungen vor und verringere Rückenschmerzen. König unterrichtet auch in einem Seniorenstift. Da habe sogar eine 104-Jährige die Prüfung zum schwarzen Gürtel absolviert. „Die Prüfung kann im Stehen und Sitzen gemacht werden“, sagt er. Ursprünglich ist er Diplom-Ingenieur und Experte beim Färben mit Textilfarben. So kam er auch ins hintere Wiesental zum Textil-Unternehmen Medima. Anfang der 1970er Jahre lief im Fernsehen die US-amerikanische Serie „Kung Fu“. Diese erzählt die Geschichte eines Shaolin-Mönchs und diese hat König bewogen, die ersten Karate-Kurse zu belegen. Und dann habe er nicht mehr aufhören können, erzählt König.

Budo-Center

Vor allem die geistige, die meditative Seite des Karate fasziniert ihn. Er spricht von „Yin und Yang“, von gegensätzlichen Prinzipien, die sich ergänzen und der „Vervollkommnung des Charakters“. König ist zugleich Präsident des Ikkaido Landesfachverbandes Baden- Württemberg. In diesem Verband trainieren Menschen mit und ohne einer körperlichen oder geistigen Einschränkung.