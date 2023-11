Steinen-Höllstein: Pläne für Großkino in Steinen werden kleiner

So sollte der Komplex aussehen. Foto: Visualisierung/HansskeArchitekten

Fraglich ist, ob ein Saal mit „4DX“-Technik ausgestattet sein wird – Schweikart hat diese Idee vor dem Hintergrund von notwendigen Kosteneinsparungen zurückgestellt, aber nicht aufgegeben. Zur Erklärung: bei „4DX“ können Zuschauer mit Wind-, Wasser- und Dufteffekten sowie vibrierenden Sitzen noch intensiver ins Filmgeschehen eintauchen. Ansonsten setzt er auf modernste Kinotechnik. Spezialisten, die aus Norddeutschland oder dem Osten der Republik kommen und mit denen er schon lange zusammenarbeitet, werden dies umsetzen. Das Architekturbüro ist dabei, den nun etwas kompakter ausfallenden Innenausbau neu zu überplanen.

Mit den Banken muss der Investor noch ein Gespräch führen, denn nun steht trotz Einsparungen ein Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro im Raum. „Damit ist die Wirtschaftlichkeit des Unterfangens noch immer gegeben“, meint Schweikart und ergänzt: „Die Anzahl der Kinobesucher steigt“.

Großes Freizeitangebot

Festhalten will er an der Ergänzung des Kinokomplexes mit einer Indoorwelt für Kinder und Jugendliche mit Kletterwänden, Spielräumen und anderen Freizeitangeboten, sowie mit einem gastronomischen Bereich. In diesem sollen als Alternative zur üblichen Popcorn-Verpflegung einfache, aber frisch zubereitete Gerichte in guter Qualität, die kostengünstig sind, angeboten werden.

Rat begrüßte Kinokomplex

Der gesamte Kinokomplex, welcher in der ursprünglich geplanten Form auf die breite Zustimmung aller im Steinener Gemeinderat vertretenen Fraktionen stieß, soll nach Vorstellung Schweikarts einen neuen Freizeit- und Erlebniswert für die Bevölkerung im Wiesental schaffen. Durch zusätzliche Freizeitangebote und das Ansprechen spezieller Kino-Zielgruppen (neben dem Mainstream-Angebot sollen auch Arthouse- und Kinderfilme gezeigt werden) würden Kinobesucher aus der gesamten Region angelockt werden.

Mit eigener Bushalteste

Der Neubau erhält eine Bus-Haltestelle und Parkplätze werden mehr als ausreichend zur Verfügung stehen. Auch E-Ladestationen seien geplant. Anfang 2024 sollen Schilder an der zukünftigen Baustelle angebracht werden, der Baubeginn dürfte sich verzögern bis März oder April, und der Bau selbst (in Fertigbauweise) dürfte circa 14 Monate in Anspruch nehmen.