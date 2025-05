Steinen-Höllstein: Praxis am Rathausplatz in neuen Händen

„Unser Gesundheitssystem ist ein Krankheitssystem“, sagt Kerscher, der sich auch im Kreisrat bei den Freien Wählern engagiert. Alles wird geregelt. Dem Hausarzt die nötige Kompetenz zuzubilligen, würde manche bürokratischen Umwege ersparen.

Nicht nur die Vorschriften haben den ärztlichen Alltag verändert. Kerscher sieht auch einen gesellschaftlichen Wandel: Den Menschen fehle es an Wissen über gesundheitliche Zusammenhänge, die eigene Gesundheit betreffend, die finanziellen Folgen ebenso. Eine Lösung hat der erfahrene Kommunalpolitiker auch nicht, er weiß nur: So fährt das System an die Wand.

Internist als Nachfolger

Seit 2012 ist Gazmend Gashi in Deutschland, hat in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet, zusätzlich in einer Praxis. Das System hat ihn nicht abgeschreckt. Er freut sich auf die kommenden Herausforderungen. „Es braucht jeden Tag gute Gedanken“, sagt er. Im Jahr 2017 ist er von Nordrhein-Westfalen hierher gekommen. Die Schweizer Grenze lockte den damals 40-Jährigen ins Dreiländereck, jetzt ist Basel keine Option mehr. Seine Kinder gehen hier in die Schule. Und die Frage, ob er denn schon alemannisch verstünde, bejaht er mit einem „Heijo“.