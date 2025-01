Die Regenfälle der vergangenen Tage haben Folgen. So ist die Wiese derzeit wieder gut gefüllt. Zu den Folgen gehörte auch ein Regenbogen, der am Donnerstagmorgen von Höllstein aus zu sehen war. Es gibt die Legende, dass sich am Ende des Regenbogens ein Topf mit Gold befindet. Diese kommt von der an Sagen reichen Insel Irland, wie der Meteorologe Moritz Hey in einem Artikel schreibt. So soll ein Leprechaun, eine Art Kobold, das Ende des Regenbogens gewählt haben, seine Reichtümer zu verstecken. Da hat er sich laut Hey ein gutes Versteck ausgesucht, schließlich kann man das Ende des Regenbogens nie erreichen, da er nur ein optischer Effekt und zudem geschlossen ist. Die einzige Möglichkeit, das Gold dennoch zu finden, ist laut der Legende, den geizigen und scheuen Leprechaun zu fangen und ihm das Geheimnis zu entlocken.