Steinen-Höllstein: Sozialverband zieht Bilanz

Rückblick

Schriftführerin Irene Schöpflin hielt Rückschau und erinnerte an den Ausflug in die Vogesen, das Grillfest auf dem Müsler und den adventlichen Familiennachmittag. Am Volkstrauertag habe der Vorsitzende einen Kranz am Kriegerehrenmal auf dem Höllsteiner Friedhof niedergelegt.

Kassenbericht

Die stellvertretende Vorsitzende, Silvia Cipra-Krey informierte zum Stand am Dorffest in Steinen, bei dem vor allem die Kinder ein Freude am Glücksrad gehabt hätten. Dem Kassenbericht von Monika Milite war zu entnehmen, dass ein Verlust zu verzeichnen war. Der Vorsitzende kommentierte dazu: „Mir lege immer druf“. Manfred Sturm, und Vera Winter prüften die Kasse. Kein Minusgeschäft könne die Freude, die der Verein bringe, ersetzen, sagte der Vorsitzende. Der Verstand und die Kassierin wurden einstimmig entlastet.