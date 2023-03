Steinen-Höllstein Viele junge Leichtathleten am Start

Diese Kooperation soll nun wieder belebt werden, wie Wallner betont. Schon allein deshalb, weil es gerade wegen Corona und seiner Einschränkungen gelte, bei jungen Menschen wieder Beweglichkeit, Koordination sowie Kondition zu schulen. Auch sollen sie lernen, in der Gemeinschaft den Kontakt zu pflegen. So könne den in der Corona-Zeit noch drastischer zu Tage getretenen Bewegungsdefiziten von Kindern entgegengewirkt werden, weiß der langjährige Leichtathletik-Trainer beim TuS. In diesem Zusammenhang sei es erfreulich, dass 43 Kinder und Jugendliche erstmals am Sportabzeichen-Training teilnahmen, so sein Fazit.