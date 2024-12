Weihnachtliche Klänge

Beschlossen wurde das Konzert zunächst mit Heiner Viwernys „Ulla in Afrika“, einem tänzerisch ausgelassener Titel mit pulsierender Rhythmik, bevor Sax4 mit Mariah Careys Evergreen „All I Want for Christmas Is You“ als Zugabe nochmals Weihnachtsstimmung der internationalen Showbühne in die Margarethenkirche holten. Den besinnlichen Ausklang fand das anregende Konzert bei einer Weinprobe des nebenberuflichen Winzers Andreas Berg mit Weinen vom Kaiserstuhl.

Nächste Veranstaltung des Vereins Kunst & Kultur in Steinen findet am Mittwoch, 11. Dezember, mit der Autorenlesung „Kuhmilch und Kaugummi“ von und mit Johannes Kaiser in in der Bibliothek im Meret-Oppenheim-Schulzentrum, Eisenbahnstraße 26, in Steinen statt. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.