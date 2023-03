Am Fasnachtsumzug in Höllstein war Friedrich Göller als Taucher verkleidet und schenkte auf Spendenbasis aus seiner „Sauerstoffflasche“ Hochprozentiges aus.

„Das kam super an, und es wurde richtig gut gespendet“, sagt Göller. Sicher auch, weil er den „Kunden“ am Straßenrand erklärte, dass der Erlös seiner Umzugsteilnahme an den Förderverein des Dora-Merian-Kindergartens in Höllstein geht.