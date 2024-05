Was bringt die Zukunft der katholischen Kirche? Wie geht es mit der Gemeinde vor Ort weiter? Am Sonntag wurde in Höllstein darüber beraten. Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Mittleres Wiesental hatte dazu eingeladen, um zu wissen, wie die Kirchenentwicklung 2030 aussehen wird. Schon an Christi Himmelfahrt war Pfarrer Michael Latzel in seiner Predigt darauf eingegangen, als er sagte: „Eine ,Pfarrei Neu‘ ist uns aufgetragen.“ Er betonte auch, dass der Abschied bisher tragender Gemeinde-Modelle näher sei, als uns lieb ist.