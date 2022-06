Steinen Hoffnung auf ein normales Programm

Wahlen

Die Wahlen gestalteten sich nicht ganz problemlos. Zunftmeister Felix Kropf, der schon seit längerem kommissarisch das Amt des Kanzelars und Schriftführers inne hat, wollte sein Amt zur Verfügung stellen. Da sich erneut kein Kandidat fand, bleibt Kropf kommissarisch in diesem Amt. Nachfolger von Kassenprüfer Jochen Weniger wurde Daniel Wehrer.

Ausblick

Die seit 35 Jahren bestehende Narrenzunft mit ihren rund 80 aktiven Hästrägern und Guggenmusikern wird am 16. Juli an der Häsputzete des „Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte“ in der Kenzinger Narrenschau sowie am VON-Konvent am 15./16. Oktober in Breisach teilnehmen und hofft auf eine Fasnacht 2023 mit normalem Programm, so die Zunftmeister abschließend.

Narrenzunft Steinen-Höllstein 1987

Mitglieder: 80

Vorstandstrio: Dieter Volz, Daniela Bühler, Felix Kropf

Kontakt: Facebook, Instagram: Narrenzunft Steinen-Höllstein