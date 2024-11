Steinen: Hornissennester entfernt

Eine Herausforderung

Nachdem das Nest in Hägelberg, mit einer Länge von 60 Zentimetern und 40 Zentimeter Durchmesser, gut zugänglich und damit schnell entfernt werden konnte, stellte sich die Situation in Steinen für die Einsatzkräfte umso schwieriger dar. Um den Einsatz bei der alten Halle in Steinen zu ermöglichen, waren umfangreiche Vorarbeiten durch den Leiter des Forstreviers Steinen Volker Resnik notwendig. Zuerst musste eine Schneise freigelegt werden, damit die Einsatzkräfte mit dem Hubsteiger an das schwer zugängliche Nest herangeführt werden konnten. Das Nest befand sich an einer anspruchsvollen Stelle, in 25 Meter Höhe direkt neben der Bahnlinie. Vor dem Einsatz war zudem eine Genehmigung durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) erforderlich.

Der Ablauf des Einsatzes erforderte besondere Vorsichtsmaßnahmen: Geschützt durch einen speziellen Schutzanzug, gelang es den Mitgliedern der Feuerwehr Steinen die Entfernung des Nestes.