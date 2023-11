Steinen-Hüsingen: Eine Institution geht zu Ende

„Sunndigschuel“

1979 kam sie nach Hüsingen. Es begann vor 44 Jahren mit der „Sunndigsschuel“, dem Kindergottesdienst, der seit 1915 jeden Sonntag im „Vereinshüsli“ in der Schulgasse stattfand. Unter der Woche hielt sie die Jungschar acht Jahre lang ab. Bei der Bibelstunde, dem „Stündli“, machte sie Vertretung. Ihr Mann sagte, als sie nach und nach Tätigkeiten in der AB-Gemeinde aufgegeben hatte: „Alles gisch uf – aber Hüsige nit“.

Atempause 55+

Deshalb führte sie die Atempause 55 + ein, in Anlehnung an den Altenkaffee in Hüsingen. Mit Otto Hätty von der Margarethengemeinde hatte sie einen Mitinitiator, der Krankenpflegeverein sollte zur Unterstützung gewonnen waren. Margot Spitz und Edda Sutter waren die ersten Mitorganisatorinnen.