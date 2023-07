Steinen-Hüsingen Für manchen das dritte Jubiläum

Zweiter im Bunde der Geburtstagsjubilare (425 Jahre Feuerwehren Hägelberg, Höllstein und Hüsingen) war die Feuerwehrabteilung Hüsingen, die „ihr“ Fest am Wochenende auf dem Müsler beging. Nicht so viel Glück wie die Höllsteiner hatte sie am Samstagabend mit dem Wetter, doch die Band „Wälderwahn“ holte die Gäste, die dem Regen trotzten, auf die Bühne, andere hatten ein Plätzchen in der Schenke oder im Zelt, so dass keiner nach Hause fliehen musste: Stattdessen war „Partytime“ die ganze Nacht.