Steinen-Hüsingen: Gemeinsam über das Parkett gleiten

Stefan Millmeier verstand es, auf die Wünsche einzugehen, mal spielte er aktuelle Musik, mal Schlager, Oldies und Hits der sechziger, siebziger und achtziger Jahre und andere. Einige Gäste wechselten gar ihre Sneakers mit Tanzschuhen, um besser übers Parkett gleiten zu können.

Ein junges Paar freute sich, endlich wieder mal die eingeübten Schritte im Disco-Fox, Swing, Cha-Cha-Cha, Walzer, Salsa oder Tango zu tanzen, die es in der Tanzschule gelernt hatte. In der Hüsinger Halle herrschte sommerliche Partystimmung. Die Vorstandsfrauen – unterstützt von ihren Männern – brachten mit Bäumen, Sonnenschirmen, Gartentischchen, Kuschelbänken und Lämpchen ein gemütliches Ambiente zustande. So fühlten sich auch die wohl, die nur der Musik lauschten. Und natürlich durfte eine Bar nicht fehlen, die auch eine leckere Bowle bot. Das Team an der Theke bot Käse- oder Schinkenplatten „zum Schneuge“ an. Als die Gäste gingen, räumten sie gar ihre Tischchen ab – „Alte Schule“ eben. Und es waren durchaus keine „Alten“, die das taten. Sonja Kuder, die Vorsitzende des Vereins, freute sich über die Resonanz aus allen Altersschichten.