Steinen-Hüsingen: Gut aufgestellt in das Jubiläumsjahr

Jubiläum: Sonja Kuder erinnerte an die Anfänge des Vereins, der zunächst „Frauenverein“ genannt wurde. Später wurde er umbenannt in „Krankenpflegeverein“ und seit 2022 in „Miteinander-Füreinander Hüsingen“. Aus einem mehrseitigen handschriftlichen Protokoll der ehemaligen langjährigen Schriftführerin, Frida Winter, las sie einige Passagen.