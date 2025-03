Steinen-Hüsingen: Happy-End im „Weißen Rößl“

Zusätzliche Vorstellung

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es eine letzte Vorführung am kommenden Sonntag, 23. März, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), in der Halle in Hüsingen, Adelhauser Straße 31. Karten für die Zusatzaufführung sind ab sofort im ermäßigten Vorverkauf (18 Euro inklusive Programm und Sozialbeitrag) oder zum regulären Preis an der Abendkasse (20 Euro) erhältlich.

Vorverkaufsstellen sind in Steinen bei „Gewürze und mehr“, in Höllstein in der „Bäckerei Seeger“, in Hüsingen bei Sabine Sutter, Adelhauserstraße 34, und allen Chormitgliedern. Telefonische Vorbestellung: Tel. 07627 / 30 26 9 (Abholung an der Abendkasse, Bezahlung durch Überweisung auf das Konto des Gesangvereins Hüsingen, IBAN DE 87 68 35 00 48 00 20 50 93 60)