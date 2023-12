Steinen-Hüsingen: Nachruf: Ein produktiver Maler des Markgräflerlandes

Arbeiten des in Hüsingen beheimateten Künstlers sind in der Gegend auf Straßenschildern, auf Wappen und auf Hauswänden zu sehen. Seine Leidenschaft galt aber auch den Landschaftsbildern in Pastell und Aquarell.

Kibiger ist bekannt für seine zahlreichen Gemälde und Fasnachtswagen. Auch die Zeichnungen im Bürgerhaussaal zeugen von seiner Arbeit. Zudem konnten dank seiner Fertigkeiten Kulissen für Theaterauftritte gebaut werden. Viele Jahre stellte er auf Messen, Ausstellungen und in Banken aus.